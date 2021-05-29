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السبت، 29-05-2021 09:45 ص

سبب صادم وراء انبعاث الرائحة الكريهة من المكيفات

أكواد-أعطال-المكيفات


الوكيل الإخباري _ يعد المكيف من أكثر الأجهزة استخداماً في المنازل، خاصة أيام الحر الشديد، أو البرد القارسوعلى الرعم من الفوائد العدد للمكيف الا ان هناك مشكلة تكمن بالمكيفات ، وهي الرائحة الكريهة التي تنبعث منها.

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وقد تساءل الكثير عن سبب الرائحة الكريهة المنبعثة من المكيف ، وقد كشفت دراسة سبب صادم لرائحة المكيف الكريهة .

حيث يعمل المكيف على امتصاص العفن والرطوبة من المنزل ولكن اهماله وعدم تنظيفه سيكون حتماً السبب الرئيسي في انبعاث رائحة كريهة داخل منزلك بسبب نمو العفن الفطري وانتشاره بشكل كبير في أجزاء المكيف الداخلية.


وبالتالي أثناء عملية التكييف يمر الهواء بهذا العفن الفطري مصدراً رائحة كريهة للغاية منه، ومن الاسباب التي تؤدي إلى نمو العفن الفطري في نظام التكييف الداخلي هو الرطوبة.


وتشكل الرطوبة عامل جذب للفطريات والبكتيريا وبعض الكائنات التي تأتي من الهواء الخارجي لتمر عبر المكيف وتعلق في أجزائه الداخلية فيؤدي تراكمها وعدم تنظيف المكيف بصفة دورية إلى انبعاث الرائحة الكريهة منه.

 

 

المصدر : الامارات نيوز


 




 

 


 

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