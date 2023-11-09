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الخميس، 09-11-2023 09:30 ص

سدا طريقه.. كاميرا تلتقط قتل أستاذ جامعي ناشطين أمام المارة في بنما - فيديو

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الوكيل الإخباري - في جريمة مروعة شهدتها بنما، التقطت كاميرا أحد شهود العيان لحظة إطلاق رجل سبعيني النار من مسدسه على ناشطي بيئة أقفلا الطريق السريع.

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فقد ترجل المسن السبعيني الغاضب من سيارته، عند أحد الطرقات السريعة وفي قطاع تشام غرب بنما، وتوجه مباشرة نحو متظاهرين مدافعين عن البيئة سدوا الطريق يوم الثلاثاء الماضي، مرديا اثنين منهما، أمام أعين المارة.

 

 

ووثقت كاميرا أحد السائقين المتواجدين في المكان على ما يبدو، كيف نزل العجوز ذو الشعر الرمادي من سيارته وراح يلوح بإصبعه مجادلا المتظاهرين، قبل أن يستل مسدسه ويطلق الرصاص.

 

ما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين في الحال، بينما أعلن وفاة الثاني .

 

فيما حضرت الشرطة على وجه السرعة واقتادت المشتبه به مقيداً للتحقيق.

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