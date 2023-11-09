سدا طريقه.. كاميرا تلتقط قتل أستاذ جامعي ناشطين أمام المارة في بنما - فيديو

الوكيل الإخباري - في جريمة مروعة شهدتها بنما، التقطت كاميرا أحد شهود العيان لحظة إطلاق رجل سبعيني النار من مسدسه على ناشطي بيئة أقفلا الطريق السريع.

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فقد ترجل المسن السبعيني الغاضب من سيارته، عند أحد الطرقات السريعة وفي قطاع تشام غرب بنما، وتوجه مباشرة نحو متظاهرين مدافعين عن البيئة سدوا الطريق يوم الثلاثاء الماضي، مرديا اثنين منهما، أمام أعين المارة.





An elderly American, Kenneth Darlington, 77, was arrested in Panama after he was caught on camera walking up to environmental protesters blocking a Panamanian highway and fatally shooting two of them.… 🚨JUST IN: MAN ARRESTED AFTER FATALLY SHOOTING 2 CLIMATE ACTIVISTS IN PANAMAAn elderly American, Kenneth Darlington, 77, was arrested in Panama after he was caught on camera walking up to environmental protesters blocking a Panamanian highway and fatally shooting two of them.… pic.twitter.com/noHvvcuIRV November 9, 2023

ووثقت كاميرا أحد السائقين المتواجدين في المكان على ما يبدو، كيف نزل العجوز ذو الشعر الرمادي من سيارته وراح يلوح بإصبعه مجادلا المتظاهرين، قبل أن يستل مسدسه ويطلق الرصاص.



ما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين في الحال، بينما أعلن وفاة الثاني .

فيما حضرت الشرطة على وجه السرعة واقتادت المشتبه به مقيداً للتحقيق.



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