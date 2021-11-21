الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 10:06 ص

سرقة محل مجوهرات بالكامل في اميركا - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداولت وسائل إعلام أمريكية عملية سرقة لمحل مجوهرات تمكن فيها اللصوص من سرقته بأقل من دقيقة.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في مدينة كونكورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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وسرق اللصوص كامل المقتنيات والمجوهرات خلال لحظات، وتقوم شرطة كونكورد حاليا بالتحقيق في عملية السطو، التي وقعت داخل مركز "سان فالي".

 

 

المصدر - البيان 

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