السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

العقبة الخاصة تشارك بمعرض سوق السفر العالمي بباريس بنجاح

احتفالية شبابية بمئوية الدولة بمقر الجامعة العربية الثلاثاء المقبل

بلدية الطفيلة تنفذ حملات صيانة لمجاري السيول وتصريف المياه

السفارة الاردنية في باريس تحتفل بمناسبة إدراج السلط على لائحة التراث العالمي

اختتام المخيم الشبابي لمشاركي جائزة الحسن للشباب المستوى الفضي

توجيهات ملكية سامية

العلي : الحكومة أدرجت العديد من البرامج والمشاريع لدعم القطاع الصناعي

مستوطنون يعتدون على مهندسي مساحة الأراضي في الخليل

البنك المركزي يحذر من محاولات انتحال

الاحتلال يقتحم قرى غرب جنين ويستجوب فلسطينيين

السبت، 09-10-2021 03:13 م

سلطات إسبانيا تبحث في دفع 300 دولار شهرياً للشباب لمغادرة منزل آبائهم

3549184_1489034770


الوكيل الإخباري - تبحث سلطات إسبانيا في تحفيز الشباب على مغادرة منزل آبائهم، وذلك عبر تقديم مبلغ مالي يصل إلى 300 دولار أميركي.

اضافة اعلان

 

وأعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عن الخطة وذلك أثناء حديثه عن الميزانيات المستقبلية في الأمم المتحدة، وقال إنه إذا وافق عليها البرلمان، فستوفر لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما أقل من 23725 يورو سنويا مع 250 يورو (289 دولار) شهريا عبارة عن مكافأة إيجار منزل.

كما قد يتم تقديم إعانات إضافية للأسر الأكثر ضعفا تغطي ما يصل إلى 40 في المائة من الإيجار.

وقال سانشيز إن الراتب الشهري سيساعد في منح الشباب "إمكانية الحصول على سكن لائق"، مضيفا: "نحن نتحدث عن انتعاش اقتصادي عادل وهذا يعني تسهيل الوصول إلى السكن، وخاصة بالنسبة لأولئك الأكثر عرضة للخطر، مثل شبابنا"

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5a938f6a2c9ae

لماذا يعتبر قضاء الوقت بمفردك ضروري للصحة العقلية

20211007_2_50343146_69428009_0

الدمية أمل الصغيرة تصل إلى بروكسل واستقبالات بالهدايا والهتافات -شاهد

627abc9b-4bbd-455c-a5a1-94ff4667c0c4

فنزويلا تنوي اعتماد إشارات مرورية في المطاعم لتشخيص كورونا

6ipj-6-730x438

السجن والغرامة لأمريكية اقتربت من دبّة وصغارها

كيف_حدث_زلزال_اليابان

شاهد ...إعلامي يصرّ على إكمال النشرة الإخبارية أثناء زلزال في اليابان

تربية-طائر-المينا

طائر مينة أفغاني يتحدث الفرنسية في الإمارات - فيديو