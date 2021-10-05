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الثلاثاء، 05-10-2021 09:34 ص

سيدة أميركية تعثر على ماسة صفراء في حديقة منزلها - صورة

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الوكيل الإخباري - عثرت سيدة أمريكية أثناء زيارة لحديقة في ولاية أركنساس على ماسة صفراء عيار 4.38 قيراط، تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.

قالت نورين وريدبرغ إنها كانت تقوم بجولة في حديقة هوت سبرينغز الوطنية، ولمحت حديقة أخرى يقصدها الراغبون في التنقيب عن الذهب والماسات، وهي "كريتر أوف دايموندز ستيت بارك".

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وأشارت نورين إلى أنها شاهدت الحديقة أول مرة في برنامج تلفزيوني قبل عدة سنوات، بحسب موقع "إن بي سي نيوز".

 

وعند وصولها للحديقة بدأت نورين هي وزوجها مايكل في التنقيب، وبعد نحو 40 دقيقة عثرت على حجر "نظيف ولامع".


وأوضحت نورين أنها لم تكن تعلم في البداية ما إذا كانت ماسة أم لا، فأخذتها هي وزوجها إلى مركز الحديقة للتعرف على ماهيتها.


وتبين أن هذا الحجر عبارة عن ماسة صفراء عيار 4.38 قيراط، ويقدر ثمنها بـ 15.3 ألف دولار، لتصبح أكبر ما تم العثور عليه في الحديقة خلال العام 2021.


 

المصدر - البيان 

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