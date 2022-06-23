سيدة تخضع لعملية تجميل تنتهي بتشويه في تركيا .. صورة

الوكيل الإخباري-رافقت حلم ابتسامة هوليود أحلام إمرأة حتى إنها قطعت مسسافات طويلة للحصول عليها، فقد ذهبت السيدة إلى تركيا للحصول على ابتسامة هوليوود مقابل ثمن رخيص ولكن حلمها أصبح كابوس، حيث تُركت بوجه مشوه بعد أن بدأ جسدها يرفض أسنانها الجديدة.

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انتقلت "أماندا تورنر" إلى تطبيق "تيك توك" لتحكي تجربتها المريرة مع ابتسامة هوليود وكيف دفعت 2،809 جنيهات إسترلينية للسفر إلى تركيا للحصول على أسنان سليمة وصحية، لكنها تركت تشعر بألم شديد.

وتقول أماندا :"أنها منذ إجراء الجراحة في اسطنبول قبل 10 أسابيع حيث فقدت الإحساس في شفتها ووجهت حتى صدغها مما جعلها بحاجة إلى زيارة طبيب أسنان طارئ".



في مقطع فيديو ، حصد أكثر من 5000 إعجاب ، شوهدت السيدة وهي تبكي وهي تقول إنها أعتقدت أن تلك الجراحة ستحل مشاكلها لكن زادتها سوءًا"، فقد أصبحت أماندا لديها وجهها منتفخًا لدرجة أنها شبهت نفسها بأنها مثل "رجل الفيل"، قيل لها أيضًا أن التورم قد لا ينخفض تمامًا.





بعد رؤية طبيب الأسنان ، تم إعطاؤها مضادات حيوية وانتهت من تناول ست دورات منها قبل أن يصبح التورم أكثر شدة ويبدأ في التأثير على حلقها ، وعند هذه النقطة قررت أماندا أن تأخذ نفسها إلى المستشفى بالمملكة المتحدة البريطانية.





ومع ذلك ، لم يكن هناك الكثير الذي يمكن القيام به لها لأن فمها كان ملتهبًا من هذا الإجراء، وأوضحت: "التورم مروع للغاية ، والألم رهيب ، لكن ليس هناك الكثير مما يمكنهم فعله من أجلي. في الأساس ، يعتقدون أن هذا التهاب".

وأضافت:"هذا ليس خراج، هذا جسدي يرفض كل ما في فمي بحق الجحيم"، وقد تمكن موظفو المستشفى من تصريف بعض اللثة من لثتها ، لكنهم يخشون أنها قد لا تعود هذا الشعور إلى شفتها أبدًا ، كما أوضحت وهي تقاوم الدموع ، مضيفة: 'إن التفكير في عدم استعادة الإحساس في وجهي أبدًا أمر مخيف.



وأنهت الفيديو:" بصراحة إذا كان بإمكاني العودة بالزمن إلى الوراء ، فلن أذهب أبدًا إذا كنت قد شاهدت مقاطع الفيديو التي أنشرها لشخص آخر لم أكن لأذهب إليها أبدًا".







صدى البلد