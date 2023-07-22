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السبت، 22-07-2023 02:09 م

سيدة تستأجر قاتلا محترفا للتخلص من طفلها في أمريكا

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الوكيل الإخباري - اعتقلت شرطة ميامي الأمريكية أمّا تبلغ من العمر 18 عاما، إثر محاولتها توظيف قاتل محترف للتخلص من ابنها البالغ من العمر 3 سنوات.
وتم الإبلاغ عن الأم التي تدعى جازمين بايز بعد أن ملأت نموذجا على موقع ساخر على الانترنت عن استئجار قتلة لقتل ابنها.

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وقالت الشرطة إن الشخص الذي يدير الموقع تلقى طلب خدمة لقتل الضحية المقصودة، ابن بايز، وتواصل مع الشرطة التي تحققت من مصداقية المعلومات المقدمة.


وأوضح مالك الموقع روبرت إينيس: "طلب بايز بدا حقيقيا للغاية".


ووفقا لوثائق المحكمة، تم اتهام الأم رسميا بعد ما قدمت صورا لطفلها الصغير والمكان الموجود فيه، ووافقت أيضا على تسليم أكثر من 3000 دولار مقابل قتله.


وتواجه بايز تهمة التحريض على القتل من الدرجة الأولى، ودرجة ثالثة باستخدام جهاز اتصالات للاستخدام غير القانوني.

 

 روسيا اليوم

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