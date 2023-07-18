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الثلاثاء، 18-07-2023 04:38 م

شاهد أغرب عملية قتل فاشلة في وضح النهار وسط المارة بكولومبيا

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الوكيل الإخباري - “كتب له عمر جديد”، هكذا علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع تم تداوله ويظهر كيف نجا رجل في كولومبيا من محاولة قتله على يد سفاح في وضح النهار وسط المارة في الشارع.

وظهر في الفيديو المتداول في كولومبيا السفاح أثناء محاولته قتل الرجل حيث ضغط على زناد مسدسه مرتين من مسافة الصفر لكن المسدس لم يعمل ثم لاذ بالفرار.

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وُصف الرجل بأنه محظوظ لأنه نجا من محاولة القتل غير معروفه السبب.

 

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