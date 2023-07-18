شاهد أغرب عملية قتل فاشلة في وضح النهار وسط المارة بكولومبيا

الوكيل الإخباري - “كتب له عمر جديد”، هكذا علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع تم تداوله ويظهر كيف نجا رجل في كولومبيا من محاولة قتله على يد سفاح في وضح النهار وسط المارة في الشارع.
وظهر في الفيديو المتداول في كولومبيا السفاح أثناء محاولته قتل الرجل حيث ضغط على زناد مسدسه مرتين من مسافة الصفر لكن المسدس لم يعمل ثم لاذ بالفرار.
وُصف الرجل بأنه محظوظ لأنه نجا من محاولة القتل غير معروفه السبب.
أحد أكثر المقاطع المتداولة في كولومبيا لسفّاح معه مسدس اقترب من رجل وأشهر السلاح خلف رأسه لاغتياله وضغط على الزناد مرتين لكن لم يعمل فهرب.— إياد الحمود (@Eyaaaad) July 16, 2023
وُصف الرجل بأنه محظوظ حيث تكثر عمليات الاغتيال بشكل يومي هناك والشرطة تبحث عن الفاعل. pic.twitter.com/smMq4LrCcz
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