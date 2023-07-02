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الأحد، 02-07-2023 11:00 ص

خوفا من كفيلها.. عاملة منزليّة رمت مولودها من نافذة المنزل في الكويت

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الوكيل الإخباري - أقدمت عاملة منزلية فلبينية على قتل مولودها بعد رميه من الطابق الثاني بمنزل تعمل به في الكويت، خوفا من اكتشاف كفيلها أمرها.

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وخرج الكفيل الكويتي وزوجته من المنزل لقضاء بعض الحاجات، وعند عودتهما سمعا صوت "بكاء طفل" مصدره غرفة العاملة بالطابق الثاني للمنزل.

 

وأغلقت العاملة الفلبينية "باب غرفتها" وفتح الزوجان الباب عنوة وشاهدا الخادمة تبكي وعليها آثار دم والنافذة مفتوحة، حسب ما ذكره مصدر أمني لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وعندما طل الكفيل من النافذة شاهد "مولودا مرميا" في حوش المنزل، ليتم إبلاغ الأمن والإسعاف، حيث تم نقل العاملة الفلبينية إلى المستشفى، بينما فارق المولود الحياة.

وفتحت الجهات الكويتية المختصة تحقيقا بخصوص الواقعة.

 

 لبنان 24

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