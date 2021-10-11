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الإثنين، 11-10-2021 02:06 م

شاهد ...أميرات ديزني في السعودية لأول مرة

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الوكيل الإخباري - لأول مرة ولمدة 4 أيام، أقامت فرقة أميركية عرضا موسيقيا عالميا لأميرات ديزني في العاصمة السعودية الرياض، جرى تنظيمه بإطار معرض الرياض الدولي للكتاب، في 6 تشرين الأول/أكتوبر.

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واستمتعت الأسر السعودية بالعرض ووضعت الفتيات الصغار التيجان على رؤوسهن مرتديين فساتين الأميرات.

 

وشارك في العرض الممثلات سيندي وينترز، سوزان إيجان، كورتني ريد وغيرهن اللواتي أدين مجموعة من أعمال "ديزني" الشهيرة منهم "آريال"، "علاء الدين"، فروزن"، "بوكاهونتس" وغيرها، وأرفق مع أدائهن صوراً ومشاهد من الأفلام تم عرضها على شاشة كبيرة على خشبة المسرح.

 



 


 

المصدر - الفن 

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