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نجاة فتاة بأعجوبة بعد أن جرفتها فيضانات تكساس لمسافة 20 ميلاً - فيديو

غاتع
فيضانات تكساس
 
الأحد، 06-07-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل لحظات وصفت بـ"المعجزة" لنجاة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، بعدما جرفتها مياه الفيضانات لمسافة تزيد على 20 ميلًا في نهر غوادالوبي بولاية تكساس الأمريكية، قبل أن تتمكن من التشبث بشجرة سرو وإنقاذها لاحقًا.

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الفتاة، التي كانت ضمن مخيم عائلي في منطقة "إنغرام"، ألقت بنفسها على فروع الشجرة وعلقت فوق المياه المتدفقة بقوة، بحسب ما نقلت محطة KEN5S. وكان أحد السكان قد سمع صراخها في منطقة "سنتر بوينت" وهرع لمساعدتها، في وقت كانت تتشبث فيه بأحد الفروع التي بدأت بالتمزق.


ورغم تعذر الاتصال بخدمات الطوارئ بسبب الضغط الهائل، لوّح الرجل لفرق الإنقاذ في المنطقة، التي سارعت بإرسال قوارب. ومع انخفاض منسوب المياه نحو 10 أقدام، قفزت الفتاة إلى القارب ونجت بأعجوبة، مصابة فقط ببعض الكدمات والخدوش، رغم مرورها عبر أربعة سدود وتفاديها أجسامًا خطرة جرفتها المياه، من بينها سيارات وثلاجات.


ولا تزال حالة عائلة الفتاة مجهولة بعد أن جرفت المياه مركبتهم خلال محاولتهم الفرار من المخيم.
وتأتي هذه الحادثة في ظل الفيضانات القاتلة التي ضربت تكساس، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 51 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم حتى الآن، فيما تعيق شدة السيول جهود البحث عن المفقودين.

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
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