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السبت، 17-09-2022 07:08 ص

شاهد امرأة شجاعة تقاوم هجوماً غادراً لثعبان ضخم في تايلاند

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الوكيل الاخباري - وثقت كاميرات المراقبة بأحد المباني في تايلاند لحظة مرعبة عندما قفز ثعبان ضخم على امرأة، غارساً أنيابه في قدمها، ما دفعها للدخول في معركة معه للتخلص منه.

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وذكرت صحيفة «الديلي ميل» أن الحادث وقع يوم 12 سبتمبر الجاري، داخل مبنى إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية في العاصمة التايلاندية بانكوك.


وفي الفيديو، تظهر 3 نساء يسرن في ممر داخل أحد المباني، ثم تقترب إحداهن من عربة صغيرة وفجأة ينقض ثعبان ضخم عليها، ويغرس أنيابه بقوة في قدمها. لكن المرأة لا تستسلم، بل تدخل في معركة، محاولة تخليص قدمها من أنيابه، فتضرب بقدمها الثعبان، حتى تمكنت من التخلص منه. وأثناء ذلك كانت زميلتاها تتراجعان مبتعدتين في رعب وذهول مما يحدث.


ووفقاً لـ«ديلي ميل»، شوهدت المرأة في وقت لاحق وهي تتلوى من الألم، وتبتعد عن مكان الهجوم. وتُظهر صور التقطت بعد الحادث، أن المرأة أصيبت بجروح عميقة في قدمها من أنياب الثعبان. وتعليقاً على الواقعة، قال متحدث باسم الحكومة، إن العواصف الموسمية بين شهري يونيو وأكتوبر، تتسبب بفيضانات واسعة النطاق في تايلاند، ما يجعل المناطق السكنية معرضة لغزو من حيوانات الحياة البرية.

 

 

البيان


 




 

 


 

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