شاهد اندلاع حريق هائل في أشهر معالم إسطنبول الأثرية

الوكيل الإخباري - اندلع حريق على نحوٍ مفاجئ في مبنى تاريخي وأثري يقع بمدينة إسطنبول التركية التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد، ما تسبب بحالة من الذعر والهلع لدى سكان المباني المجاورة والمارة في الشارع الذي يمرّ منه عادة مئات السياح بشكلٍ يومي خاصة في فصل الصيف.

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واندلعت النيران في قصر توبكابي في الساعات الأولى، يوم الأحد، حيث اشتعلت النيران في سطح المبنى التاريخي الذي يعد اليوم من أشهر المعالم الأثرية في إسطنبول، حيث يقع داخله مطعم ومتحف ومتاجر تجلب آلاف السياح سنوياً.

وبدأت فرق الدفاع المدني بإجلاء النزلاء في فنادقٍ قريبة في إجراءٍ احترازي لحمايتهم، في الوقت الذي كان يعمل فيه رجال الإطفاء على إخماد النيران وهو ما تمّ فعلاً بعد ساعات من اندلاع الحريق الذي تمكّن رجال الإطفاء من السيطرة عليه عقب محاولاتهم بإطفائها من أكثر من نقطة داخل القصر وخارجه.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو، ألسنة اللهب على سطح القصر وكذلك من نوافذه الكثيرة.

Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında dün gece yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü. pic.twitter.com/HwovYwEmhe July 9, 2023

ورغم أن الحريق اندلع بداية الأمر على سطح المبنى، لكنه سرعان ما انتقل إلى باحة قصر توبكابي وهو ما أدى لصعوبة في إخماد النيران. ونتيجة ذلك توجّهت سيارات الإسعاف إلى مكانٍ قريب من القصر استعداداً لأي طارئ.





ولم ينجم عن الحريق أي أضرارٍ بشرية، لكن الأضرار المادّية كانت كبيرة.

وتمكّن رجال الإطفاء من إخماد النيران عقب ساعات من اندلاع الحريق.





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