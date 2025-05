سقوط مفاجئ لمحللة سياسية أميركية على الهواء مباشرة! (فيديو)

الوكيل الإخباري- أُغمي على المحللة السياسية كامرين كينسي خلال بث مباشر على قناة "فوكس نيوز"، أثناء مشاركتها في حلقة نقاش حول الفروقات بين الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن.

وخلال حديثها، بدأت كينسي بالتلعثم قبل أن تنهار فجأة على الهواء، مما دفع المذيع جوناثان هانت للذعر قائلاً: "يا إلهي"، قبل أن يؤكد للمشاهدين أن الفريق يتدخل لمساعدتها.



انتقل البث بعدها إلى ضيف آخر، ثم إلى فاصل إعلاني. وبعد العودة، طمأن هانت الجمهور بأن كينسي بخير وتتلقى الإسعافات اللازمة.





🇺🇲 Political commentator Camryn Kinsey just fainted live on Fox News. BREAKING:🇺🇲 Political commentator Camryn Kinsey just fainted live on Fox News. pic.twitter.com/pJJaTlQJMU May 9, 2025

