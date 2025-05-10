سقوط مفاجئ لمحللة سياسية أميركية على الهواء مباشرة! (فيديو)

وخلال حديثها، بدأت كينسي بالتلعثم قبل أن تنهار فجأة على الهواء، مما دفع المذيع جوناثان هانت للذعر قائلاً: "يا إلهي"، قبل أن يؤكد للمشاهدين أن الفريق يتدخل لمساعدتها.
انتقل البث بعدها إلى ضيف آخر، ثم إلى فاصل إعلاني. وبعد العودة، طمأن هانت الجمهور بأن كينسي بخير وتتلقى الإسعافات اللازمة.
BREAKING: — Megatron (@Megatron_ron) May 9, 2025
🇺🇲 Political commentator Camryn Kinsey just fainted live on Fox News. pic.twitter.com/pJJaTlQJMU
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