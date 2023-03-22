الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

اصابة شخص إثر حريق محل اثاث في شارع البترا باربد

التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان

الاحتلال يعتدي على مجمع طبي برام الله ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

الأوقاف تعلن رابط الاستعلام عن الحج

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم

الأربعاء، 22-03-2023 02:33 م

شاهد انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في الدوحة

download


الوكيل الإخباري - توفي شخص واحد جراء سقوط مبنى سكني في وسط العاصمة القطرية الدوحة،  يوم الأربعاء، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ حياة 7 أشخاص.

اضافة اعلان

 

وقال بيان صحفي لوزارة الداخلية القطرية: “تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء سقوط مبنى سكني مكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)”.

 

وأضافت: “بينما توفي شخص واحد كان من ضمن المتواجدين في المبنى”.


وأفادت تقارير إعلامية بتواجد كثيف لفرق الدفاع المدني فيما تستمر عمليات إزالة الأنقاض، مشيرة إلى وصول وزير الداخلية إلى مكان الحادث.

 

 

المرصد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
watershortage3-AR23022020-1024x640

بمناسبة اليوم العالمي للمياه.. تعرف على طرق المحافظة على الماء

1212121

لحظات مرعبة.. شاهد مغامرة قفز انتهت بكارثة في هونغ كونغ

thumbs_b_c_a1da8985200c6521e3c67e1b7f856071

بسبب وجبة طعام..سيدة تهدد بقتل عمال مطعم في ولاية فلوريدا

image

وفاة شاب أمريكي لدى محاولة الشرطة إدخاله مستشفى للأمراض العقلية - فيديو

333333-768x473

كأنه مشهد من فيلم رعب.. جرذان بحجم قطط تتسكع بين الناس في بريطانيا

خمخمخم

شاهد لحظة تحطم طائرة عسكرية فوق منطقة سكنية في كولومبيا