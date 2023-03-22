شاهد انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في الدوحة

الوكيل الإخباري - توفي شخص واحد جراء سقوط مبنى سكني في وسط العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأربعاء، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ حياة 7 أشخاص.

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وقال بيان صحفي لوزارة الداخلية القطرية: “تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء سقوط مبنى سكني مكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)”.



وأضافت: “بينما توفي شخص واحد كان من ضمن المتواجدين في المبنى”.



وأفادت تقارير إعلامية بتواجد كثيف لفرق الدفاع المدني فيما تستمر عمليات إزالة الأنقاض، مشيرة إلى وصول وزير الداخلية إلى مكان الحادث.

🚦وفاة شخص جراء إنهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في وسط العاصمة القطرية الدوحة فيما نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ حياة 7 أشخاص pic.twitter.com/5uIjTRiuFO March 22, 2023

المرصد