فيديو لماكرون يُثير الجدل... هذه حقيقته

الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يخفي جسماً أبيض خلال اجتماع مع نظيريه البريطاني والألماني على متن قطار متجه إلى أوكرانيا.



وأكدت صحف ومؤسسات إعلامية فرنسية مثل "ليبيراسيون" ووكالتا "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" أن الجسم لم يكن سوى منديل ورقي ملفوف وموضوع على الطاولة.

On the way back from Kyiv, journalists unexpectedly entered the leaders’ cabin. German advisor Merz hid a spoon used for cocaine, while French President Macron concealed a bag of it. pic.twitter.com/NmlGXTncvE May 11, 2025

لبنان 24