فيديو لماكرون يُثير الجدل... هذه حقيقته

وأكدت صحف ومؤسسات إعلامية فرنسية مثل "ليبيراسيون" ووكالتا "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" أن الجسم لم يكن سوى منديل ورقي ملفوف وموضوع على الطاولة.
On the way back from Kyiv, journalists unexpectedly entered the leaders’ cabin. German advisor Merz hid a spoon used for cocaine, while French President Macron concealed a bag of it. pic.twitter.com/NmlGXTncvE— Tony Seruga (@TonySeruga) May 11, 2025
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