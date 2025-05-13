الثلاثاء 2025-05-13 01:16 م
 

فيديو لماكرون يُثير الجدل... هذه حقيقته

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إيمانويل ماكرون
 
الثلاثاء، 13-05-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يخفي جسماً أبيض خلال اجتماع مع نظيريه البريطاني والألماني على متن قطار متجه إلى أوكرانيا.

وأكدت صحف ومؤسسات إعلامية فرنسية مثل "ليبيراسيون" ووكالتا "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" أن الجسم لم يكن سوى منديل ورقي ملفوف وموضوع على الطاولة. 

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