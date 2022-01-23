الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 10:00 ص

شاهد..حقول عباد الشمس توفر مهربا من أجواء توترات كوفيد في تايلاند

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الوكيل الإخباري - قرر العشرات من سكان العاصمة بانكوك، الابتعاد عن أجواء القلق والتوتر التي أثارتها السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في تايلاند ، بزيارة حديقة المدينة للاستمتاع بحقول دوار الشمس وآلاف الأزهار التي زرعت خصيصا، في ديسمبر وملأت المكان بأكمله.

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وتظهر مشاهد مصورة سكان العاصمة وهم يسرحون ويمرحون بين آلاف الورود التي أضفت سحرها باللون الأصفر على المكان.

 

وتعد سياحة عباد الشمس علاجًا موسميًا شهيرًا بالنسبة للعديد من التايلنديين، إلا أنها بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في العاصمة وجوارها، تعني السفر لساعات عدة.

 

 

البيان 

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