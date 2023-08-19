السبت 19-08-2023
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السبت، 19-08-2023 11:05 ص

شاهد رجلا يغافل شرطة باريس ويقفز من فوق برج إيفل

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الوكيل الإخباري - ألقت شرطة باريس القبض على رجل غافل رجال الشرطة، وصعد قرب قمة برج إيفل وقفز من فوقه بمظلة يوم الخميس.

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وقالت مصادر بالشرطة، إن رجلا تسلق عمودا من البرج الأشهر، يوم الخميس، قبل أن يقفز باستخدام مظلة، بحسب ما نقلت قناة “بي إف إم تي في”.

وقالت الهيئة التي تدير برج العاصمة الفرنسية، إن “الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل”.


وبحسب “بي إف إم تي في”، فقد هبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من إيفل، قبل أن تعتقله الشرطة، مبينة أن افتتاح البرج “تأخر قليلا صباح يوم الخميس” بسبب الحادث.

 

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