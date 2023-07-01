شاهد رجل يقتحم متجر بسيارة مسروقة في فرنسا

الوكيل الإخباري - اقتحم رجل يقود سيارة لامبورغيني مسروقة أحد المتاجر في فرنسا، وسط حشد كبير من المارة دون خوف أو تردد.





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وظهر المارة وهم في حالة ذعر وخوف شديد بينما تسير السيارة مسرعة من بينهم لتقتحم المتجر، وتتلف كل محتوياته، ومن ثم يقوم السارق بأخذ ما يُريد.



ومما يثير الاستغراب أن عملية السرقة تمت في ظل غياب دوريات الشرطة، حتى تمكن المقتحم من نهب جميع محتويات المتجر بعدما قام بتدميره بالسيارة.

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