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السبت، 24-06-2023 03:59 م

اكتشاف كهوف ذات نقوش قديمة عمرها 57 ألف سنة في فرنسا

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الوكيل الإخباري - في وادي لوار، اكتُشفت أقدم نقوش معروفة داخل كهوف في فرنسا، وربما في أوروبا، حيث كشف باحثون عن تصميمات تعود إلى ما لا يقل عن 57 ألف عام إلى عصر إنسان نياندرتال.

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وبحسب النتائج التي نُشرت في مجلة "بلوس وان" الأميركية، فإن النقوش تسبق وصول الإنسان العاقل إلى أوروبا الغربية.

 

وأشار الفريق العلمي إلى أن التصميمات مجردة لكنّها "مقصودة بشكل واضح وتُقدّم مساهمة جديدة ومهمة للغاية لمعرفتنا بسلوك الإنسان البدائي".

وأضافت الدراسة "تخطيط هذه الكيانات الرسومية غير التصويرية يعكس تكويناً منظماً ومدروساً، وهو نتيجة لعملية تفكير أدت إلى تصميم ونية واعية".

واكتُشف كهف روش-كوتار قرب مدينة تور في وسط فرنسا في عام 1846، لكن الوصول إليه ظل متعذراً إلى حد كبير حتى عام 1912، عندما أزال مالك الموقع الطمي الذي أغلق المدخل على مدى آلاف السنين.

وبدأت حفريات أثرية واسعة النطاق في عام 2008، وقد أثبتت تقنيات التاريخ أن النقوش أجريت قبل أن يستقر أسلاف الإنسان الحديث في المنطقة.

وكتب الباحثون في بيان منفصل "تم تأريخ عمر النقوش بأكثر من 57 ألف عام، وبفضل دراسة طبقات الأرض، يمكن تحديد عمرها بحوالى 75 ألف عام، ما يجعل هذا الكهف أقدم كهف مزخرف في فرنسا، إن لم يكن في أوروبا".

 

 

 

لبنان 24

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