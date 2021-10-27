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الأربعاء، 27-10-2021 02:25 م

شاهد.. زوجان بريطانيان يكتشفان غرفة سرية في مكان غير متوقع بالمطبخ

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الوكيل الإخباري-أصيب زوجان بحالة من الذهول إثر اكتشافهما غرفة سرية، خلف مكان غير متوقع في مطبخ منزلهما الجديد مما تركهما في حيرة من أمرهما. 

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شارك الزوجان البريطانيان اكتشافهما غير المفسر عبر الإنترنت بعد أيام فقط من انتقالهما إلى المنزل حسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية.

 

ووجد الزوجان البريطانيان الغرفة في الجزء الخلفي من خزانة في زاوية مطبخهما، فلا يوجد باب للوصول إلى الغرفة بشكل طبيعي.


 

ووفقًا لموقع «Yahoo News Australia» لا تزال أرضية الغرفة السرية تحتوي على بعض الأسلاك ومواد البناء المتبقية في الداخل.

وقالت السيدة البريطانية، التي لم يكشف عن اسمها: «استأجرت للتو شقة أنا وزوجي، ووجدت غرفة داخل خزانة مطبخها»، مازحةً: «بالتأكيد سأترك شيئًا غريبًا فيه للمستأجرين التاليين عندما نخرج». 


وعلقت إحدى الأمهات على منشورها على موقع «فيسبوك» قائلةً: «سأحوله إلى مخبأ للدراسة أو الاختباء وتناول وجباتي الخفيفة حتى لا أضطر لمشاركتها مع أطفالي». 

صدى البلد

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