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الأحد، 25-12-2022 10:26 ص

شاهد: سر سوار أحمر مربوط حول قدم ميسي لم يخلعه منذ 4 أعوام!

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الوكيل الإخباري -  أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استغراباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شريطة حمراء ارتداها كثيراً حول كاحله الأيسر.

وظهرت الربطة عندما كان ميسي في غرفة تبديل الملابس بعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم على حساب فرنسا يوم الأحد الماضي.

ويعود سر هذه الربطة إلى عام 2018، أثناء فعاليات كأس العالم الماضي الذي أقيم في روسيا. حينها أجرى الصحافي راميرو بانتوروتو حواراً مع ميسي وراءه يكمن سر الشريطة. فتلك الربطة كانت هدية من والدة الصحافي للاعب الشهير، وهي بمثابة فك النحس عنه في المباريات الدولية وتجلب له الحظ.

وقال الصحافي للاعب حينها: "أمي تحبك أكثر مما تحبني، أحمل شريطها الأحمر لحسن الحظ، إذا كنت تريد ذلك، يمكنني أن أعطيه لك".

ومن بعد تلك الحادثة، ظهر ميسي مراراً يرتدي ذاك الشريط الذي ظل محتفظا به طيلة 4 سنوات.

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