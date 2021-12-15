شاهد...سقوط جدار منزل على سيارة في روسيا

الوكيل الإخباري - سجلت كاميرات الفيديو لحظة انهيار منزل وسقوط جداره على سيارة والسائق بداخلها في مدينة ساراتوف بجنوب روسيا.

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أفاد بذلك ناطق باسم إدارة الطوارئ في المنطقة وقال إن الحادث وقع أثناء قيام العمال بتفكيك المنزل وأضاف أن الطوب الناتج عن انهيارالمنزل منع السيارات من المرور في الشارع.



وقد سجل فيديو نشرته شبكات التواصل الاجتماعي نجاة شخصين من تحت الجدار المنهار قبل ثواني من وقوع الحادث.

المصدر - لبنان 24