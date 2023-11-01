شاهد شلالات تتدفق بغزارة بعد هطول الأمطار في السعودية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا رائعًا لشلالات الشملي في منطقة حائل، بعد هطول الامطار .



وأظهر الفيديو جريان السيول وتدفق المياه بغزارة من الشلال في مشهد يجذب الزوار للاستمتاع بمناظره الطبيعية الخلابة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بالمشهد، ودعوة الزوار لزيارة المنطقة والاستمتاع بمناظرها الطبيعية.

المرصد