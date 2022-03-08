شاهد..طفلة أوكرانية تبهر العالم بغنائها من تحت الأرض

الوكيل الإخباري - حصد مقطع مصور مؤثر لطفلة أوكرانية وهي تغني في أحد الملاجئ بالعاصمة، كييف، على ملايين المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وحازت الطفلة الأوكرانية، أميليا، على استحسان ملايين المتابعين عبر الإنترنت بعد أن انتشر مقطع فيديو لغنائها "دعها تذهب" Let it Go من فيلم ديزني الشهير "فروزن" Frozen، بينما كانت عالقة في ملجأ تحت الأرض في كييف.



وشاركت امرأة زارت الملجأ للمساعدة في تزيينه الأسبوع الماضي مقطع الفيديو على فيسبوك، بعد أن أخبرتها أميليا أنها تريد الغناء "على مسرح كبير" وأمام الجمهور.



وقالت مارتا سميكوفا إن عائلتها وأولئك الموجودين في الملجأ بالعاصمة شجعوا أميليا على الغناء، حيث شوهد خلف الطفلة العلم الأوكراني باللونين الأزرق والأصفر وهي تؤدي الأغنية التي أعقبها تصفيق حار.

وهي أميليا، من بين ملايين الأوكرانيين الذين بقوا في البلاد وسط الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، بينما فر أكثر من 1.7 مليون شخص من البلاد.

لبنان 24

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