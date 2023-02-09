شاهد عمال الإغاثة ينتشلون كلباً عالقا تحت الركام في تركيا

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمال إغاثة وهم يحاولون إخراج كلب صغير علق بالركام جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين.
ويظهر عمال الإنقاذ وهم يقومون بعملية معقدة لإنقاذ الكلب بأياديهم العارية فيما يقوم أحدهم بتقديم الماء له.
وارتفعت حصيلة الضحايا، مساء الأربعاء، لتصبح 15 ألف شخص في كل من سوريا والعراق، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.
Some more heartwarming footage coming out of the Turkey earthquake zone, rescuers we able to free a little friend!— 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) February 8, 2023
(https://t.co/04q4SYvMUs) pic.twitter.com/8xPUil5gJW
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