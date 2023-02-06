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الإثنين، 06-02-2023 01:34 م

بالفيديو.. طفلة سورية تحت الأنقاض تبكي وتطلب من شخص إحضار والدتها

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو، طفلة سورية تحت الأنقاض تبكي بعد انهيار منزل أسرتها في شمال سوريا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

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ووثق الفيديو، شخص سوري يتبادل الحديث مع الطفلة السورية التي تحت الأنقاض، وتطلب منه أن يحضر لها والدتها، قائلة:”بس ناديلي لماما”، فرد عليها الرجل، قائلا:”بعتوا للعالم عشان تيجي تساعدنا”.

 

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة السورية أعلنت أن 237 شخصاً لقوا حتفهم وأُصيب 639، اليوم الإثنين، جرّاء زلزال بقوة 7.8 درجة وقع مركزه في جنوب شرق تركيا قرب الحدود بين البلدين.

 

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