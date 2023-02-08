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الأربعاء، 08-02-2023 12:43 م

هلا بالعرسان.. مشهد يدمي القلوب لأب سوري يزف جثتي طفليه

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الوكيل الإخباري - تتوالى المشاهد المؤلمة والمآسي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا فجر يوم الاثنين الماضي.

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فقد شارك آلاف السوريين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، فيديو لأب مكلوم يودع طفليه بعد أن سحبهما جثتين من تحت الأنقاض في الشمال السوري.

فقد بدا الرجل مصدوماً وكأنه لا يعي ما يقوله. وراح يزف طفليه مرددا مقولة شعبية تصدح بها الأعراس عامة، قائلا: “جبنا العرسان وجينا.. هلا بالعرسان…!”.
فبهذا المشهد الذي يدمي القلوب، ودع هذا الأب السوري طفليه كما غيره المئات من العائلات السورية.


 

لبنان 24

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