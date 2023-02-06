فيديو مؤثر لأب سوري يبكي محتضنا طفله الرضيع بعدما راح ضحية الزلزال المدمر

الوكيل الإخباري - تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوري وهو ينعي ويودع طفله الرضيع الذي توفي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم الإثنين.

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“كسرت قلبي .. وجعت قلبي”.. بهذه الكلمات أظهر الفيديو المتداول لحظة انتشال طفل رضيع من تحت أنقاض منزل انهار جراء الزلزال في مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي.



وبعد انتشال الطفل الرضيع، قام والده بأخذه من يدي أحد الأشخاص الذين ساعدوا بانتشاله من تحت الأنقاض، ثم جلس على الأرض بعد أن احتضن طفله.



وظهر الأب في الفيديو يخاطب طفله المتوفى باكياً: “ياروحي أنت.. وجعت قلبي يا أبويي.. وجعت قلبي يا غالي.. يا الله على الجنة يا حبيبي.. ياريت أنا ولا أنت”.



وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تظهر دماراً واسعاً في مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب جراء الزلزال المدمر.



وارتفعت الحصيلة غير النهائية لضحايا الزلزال في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 500 قتيل وجريح، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

دار الهلال