الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

الملك يزور مديرية الأمن العام

الحموي: اقبال كبير على المخابز بسبب الأحوال الجوية

مصدر حكومي يوضح حول دوام الموظفين غدا الثلاثاء

الإعلان عن وجود مصريين تحت الأنقاض في زلزال تركيا

الملك يعزي بضحايا الزلزال بسوريا وتركيا ويوجه بتقديم مساعدات لأسرهم وللمصابين

مهيدات: الحمى القلاعية ليست مصدر قلق على سلامة الغذاء أو الصحة العامة

وزير التربية والتعليم يقرر تعطيل دوام المدارس كافة غداً الثلاثاء تحسباً للحالة الجوية

"الوكيل" ينشر ارتفاعات المناطق التي قد تصلها الثلوج - أسماء

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وأطفالها يبكون بردا

خبير أردني في علم زلازل يشرح حيثيات الزلزال التركي المُدمر

الإثنين، 06-02-2023 03:29 م

فيديو مؤثر لأب سوري يبكي محتضنا طفله الرضيع بعدما راح ضحية الزلزال المدمر

329642065_908114483645272_7024302642283585490_n-768x386


الوكيل الإخباري - تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوري وهو ينعي ويودع طفله الرضيع الذي توفي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم الإثنين.

اضافة اعلان


“كسرت قلبي .. وجعت قلبي”.. بهذه الكلمات أظهر الفيديو المتداول لحظة انتشال طفل رضيع من تحت أنقاض منزل انهار جراء الزلزال في مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي.


وبعد انتشال الطفل الرضيع، قام والده بأخذه من يدي أحد الأشخاص الذين ساعدوا بانتشاله من تحت الأنقاض، ثم جلس على الأرض بعد أن احتضن طفله.

وظهر الأب في الفيديو يخاطب طفله المتوفى باكياً: “ياروحي أنت.. وجعت قلبي يا أبويي.. وجعت قلبي يا غالي.. يا الله على الجنة يا حبيبي.. ياريت أنا ولا أنت”.


وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تظهر دماراً واسعاً في مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب جراء الزلزال المدمر.


وارتفعت الحصيلة غير النهائية لضحايا الزلزال في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 500 قتيل وجريح، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

 

 

 

 

 

دار الهلال 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
syria

بالفيديو.. طفلة سورية تحت الأنقاض تبكي وتطلب من شخص إحضار والدتها

1-1

شاهد هلع المسافرين داخل مطار غازي عنتاب جنوب تركيا لحظة وقوع الزلزال

reuters_com_2023_newsml_RC2H5Z95Z44I

شاهد لحظات مؤثرة تظهر إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض في تركيا وسوريا بعد الزلزال

7-4-luk-depremde-tarihi-gaziantep-kalesi-de-15610133_7127_amp-768x431

بالفيديو: تهدّم أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية جراء زلزال تركيا

sarmada-collapse-768x389

سوريا.. شاهد انهيار حي كامل في سرمدا جراء الزلزال

image

لماذا تعتبر تركيا بؤرة نشطة للزلازل ؟

أخبار متعلقة
syria

بالفيديو.. طفلة سورية تحت الأنقاض تبكي وتطلب من شخص إحضار والدتها

1-1

شاهد هلع المسافرين داخل مطار غازي عنتاب جنوب تركيا لحظة وقوع الزلزال

reuters_com_2023_newsml_RC2H5Z95Z44I

شاهد لحظات مؤثرة تظهر إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض في تركيا وسوريا بعد الزلزال

image

لماذا تعتبر تركيا بؤرة نشطة للزلازل ؟

WhatsApp-Image-2023-02-06-at-5.10.05-AM

شاب تركي يبكي تحت الأنقاض بعد انهيار منزله جراء الزلزال القوي - فيديو

1675657400681

مشهد مؤثر.. اب تركي ينادي على طفليه العالقين تحت الانقاض