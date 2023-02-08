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الأربعاء، 08-02-2023 10:08 ص

صور تدمي القلوب.. أب تركي لم يترك يد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض!

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الوكيل الإخباري - تتوالى صور المأساة من تركيا وسوريا، لهول ما حل بالبلدين جراء الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف وخلف الكثير من الأضرار.

والتقطت عدسة كاميرا وكالة "فرانس برس" صورة مؤثرة لأب تركي يدعى مسعود هانسر، يرفض ترك يد ابنته الميتة تحت الأنقاض.

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وعكست ملامح الأب المكلوم حالة حزن كبير، بانتظار فرق الإنقاذ لانتشالها من تحت الركام.

 

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، قد يصل إلى 23 مليونا.

 


 


 


 

 

سكاي نيوز 

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