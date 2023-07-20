شاهد فيديو يوثق عمل بطولي لرجل مرور في الكويت

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو تدخل رجل مرور في وقت مناسب، لإنقاذ سيارة داخل محطة وقود في الكويت، بعد اشتعال النيران بها، بحسب “الأنباء الكويتية”.

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وفي رد فعل سريع منه، أمسك رجل المرور بطفاية الحريق ثم بدأ في إطفاء النيران المتصاعدة واللهيب المتواصل.



وتعليقا على ذلك، قالت الإدارة العامة للمرور إن رجل مرور تدخّل لمنع حدوث كارثة في محطة للوقود.



وكانت قوة الإطفاء أعلنت في بيان صدر عنها ونشر صباح اليوم الخميس عن إخماد حريق اندلع في محطة للوقود بمنطقة جابر العلي.

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