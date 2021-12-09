الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

الدغمي خلال لقاء سفير الكويت: مواقفكم القومية مشهودة

إعفاء الزعبي من رئاسة البلقاء التطبيقية

الخصاونة: نؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

مركز الأزمات يعلن عن إجراءات جديدة للقادمين إلى المملكة اعتبارا من الأحد.. تفاصيل

الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

المباشرة بزراعة الأشجار الحرجية على مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

"السرطان" يخطف الطالب العمري من بين أهله ورفاقه في كلية الطب - صور

كما انفرد الوكيل .. الأردن يقرر رفع تزويد فلسطين بالكهرباء إلى 80 ميغاواط

الخميس، 09-12-2021 01:31 م

شاهد...كيف استقبلت أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية الحكم بإعدام الجاني

image (3)


الوكيل الإخباري - استقبلت أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية لحظة الحكم بإحالة أوراق المتهم لمفتى الجمهورية للنظر فى مشروعية إعدامه بالزغاريد.

وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمي، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ"سفاح الإسماعيلية"، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.

اضافة اعلان



المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
61b1f63b42360479f31167ee

خبراء الأزياء العالميين في السعودية ليومين بداية من غد

Doc-P-895069-637746333501229304

قصة شغلت الملايين.. الحياة تبتسم لـ مشردة في مصر

elon-musk-neuralink_chips_cerebro.jpeg_1026485750

إيلون ماسك يبدأ زرع رقاقاته داخل أدمغة البشر في 2022.. ويحدد أول الحاصلين عليها

لا

مجاهد يفاجئ محبي الفلك .. ترتيب الابراج وتوقعات 2022 غير صحيح!

Rembrandt_The_Artist_in_his_studioرامبرنت -الفنان في -مرسمه 1629

تمتلكها عائلة روتشيلد.. هولندا ترصد 175 مليون يورو لشراء لوحة

61b1c234423604334227dd23

فيديو الكرسي للسيسي يسبب ضجة في مصر - شاهد

أخبار متعلقة
image (1)

شاهد...سفاح الإسماعيلية يقبل قدمي والدته أمام المحكمة في مصر

اسعاف مصر

ماذا قال المتهم بجريمة قطع الرأس بالإسماعيلية أمام المحكمة؟

Supreme_Constitutional_Court_of_Egypt

ماذا طلب والد زوجة سفاح الجيزة من الجنايات - صور