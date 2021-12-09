شاهد...كيف استقبلت أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية الحكم بإعدام الجاني

الوكيل الإخباري - استقبلت أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية لحظة الحكم بإحالة أوراق المتهم لمفتى الجمهورية للنظر فى مشروعية إعدامه بالزغاريد.



وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمي، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ"سفاح الإسماعيلية"، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.

اضافة اعلان







المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة

