شاهد لحظات مرعبة لـ شخص تعطلت مظلته في سماء المملكة العربية السعودية

الوكيل الإخباري - عاش مظلي لحظات مرعبة أثناء قفزه بعدما تعطلت مظلته أثناء القفز بسماء المملكة.
وأظهرت لقطات،المظلي وهو يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن تعطلت مظلته الرئيسية في الهواء.
وأوضحت اللقطات، المظلي وهو يهوي بشكل متسارع بعد أن تشابكت حبال مظلته وتعطلها وهو في الهواء.
مظلي بـ السعودية تتعطل مظلته في السماء !! pic.twitter.com/rKtQ8xhDhY— تحديث الأخبار (@Updateksa) September 8, 2023
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