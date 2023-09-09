شاهد لحظات مرعبة لـ شخص تعطلت مظلته في سماء المملكة العربية السعودية

الوكيل الإخباري - عاش مظلي لحظات مرعبة أثناء قفزه بعدما تعطلت مظلته أثناء القفز بسماء المملكة.



وأظهرت لقطات،المظلي وهو يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن تعطلت مظلته الرئيسية في الهواء.

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وأوضحت اللقطات، المظلي وهو يهوي بشكل متسارع بعد أن تشابكت حبال مظلته وتعطلها وهو في الهواء.

برس بي