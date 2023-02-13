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الإثنين، 13-02-2023 02:08 م

شاهد لحظة اشتعال النيران في محرك طائرة أمريكية

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الوكيل الإخباري - هبطت طائرة تقل عشرات الركاب من اسكتلندا إلى مطار جون كينيدي في نيويورك اضطراريا بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.

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وأظهر مقطع فيديو للحادث المروع شرارات ضخمة تتطاير من أسفل أحد أجنحة الطائرة، كما يمكن سماع الركاب القلقون في الخلفية.

 

وحسب المعلومات فإنه بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة الأمريكية لاحظ الركاب إشتعال النيران، مما اضطر الطائرة إلى الهبوط اضطراريا في مطار غلاسكو بريستويك الذي يقع على بعد 80 ميلا فقط من نقطة الإقلاع.

 

من جانبها، أصدرت شركة الطيران أيضا بيانا قالت فيه: “حولنا مسار رحلة دلتا رقم 209 والتي كان مقرر اتجاهها من إدنبرة إلى نيويورك جون كنيدي بأمان إلى بريستويك بغلاسكو إثر مشكلة ميكانيكية بالطائرة، نعتذر لعملائنا عن هذا الإزعاج ونعمل على إيصالهم إلى وجهتهم النهائية في أسرع وقت ممكن”.

 

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