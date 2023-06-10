السبت 10-06-2023
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السبت، 10-06-2023 11:33 ص

شاهد لحظة العثور على جثة فتاة إسبانية في مكان غير متوقع بعد 9 سنوات من اختفائها

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الإسبانية أنها عثرت على رفات فتاة تدعى سيبورا جاجاني (22 عامًا) المفقودة منذ تسع سنوات خلف جدار في شقتها القديمة.

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كانت جاجاني قد اختفت بعد فترة وجيزة من انفصالها عن صديقها، ولم تتمكن الشرطة من العثور عليها في ذلك الوقت.


واكتشفت الشرطة لغز القضية بعد اعتراف صديقها المختفي ماركو جايو روميو بجريمة أخرى قتل فيها فتاة إيطالية في عام 2014، حيث أدى ذلك إلى تفتيش الشقة التي كانا يعيشان فيها. ووجدت الشرطة صندوقًا خشبيًا مخفيًا بين جدارين، وبجانبه باقة زهور ورفات في أكياس. وتم اعتراف روميو بأنه قام بإذابة بقايا جاجاني في الأسيد.

 

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