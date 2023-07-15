شاهد لحظة انتشار الذئاب العربية في السعودية

الوكيل الإخباري - نشرت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مقطع فيديو يُظهر ظهور الذئب العربي في محمية الملك خالد الملكية بمنطقة الرياض، وتم رصد الفيديو من خلال كاميرات الرصد.

اضافة اعلان

وقد شاركت الهيئة المقطع المصور على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويوثق المقطع لحظة مرور 3 من الذئاب أمام الكاميرا في المحمية.



لاقى المقطع استحسانًا واسعًا بين نشطاء تويتر، وعبر الأكاديمي في جامعة الملك سعود عبدالعزيز العقيلي عن اعتقاده بأن من النادر جدًا رؤية الذئاب العربية بصفة قطيع، وتوثيق رؤيتها بهذا العدد يمثل أمرا مبشرا ومبهجا لتعافي جماعاتها في تلك المنطقة.





المرصد