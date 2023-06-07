شاهد لحظة تفجير سد نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا

الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو لحظة تفجير سد نوفا كاخوفكا المهم في جنوب أوكرانيا.

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وأعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الثلاثاء، أن القوات الروسية هي من فجرت السد الواقع في منطقة خيرسون والتي تسيطر عليها روسيا.



وتسبب الفيضان الناتج عن هذا التفجير في اجتياح العديد من القرى الموجودة على نهر دنيبرو، وأدى إلى تحذير السلطات الأوكرانية من خطر انهيار حوالي 300 منزل في منطقة الفيضان.



وأفادت وكالة “ريا نوفوستي” بأن 22 ألف شخص و14 حيا سكنيا تأثروا بالفيضان. واتهم عمدة نوفا كاخوفكا الموالي لروسيا أوكرانيا باستهداف السد وخلق كارثة، وأشار خبراء إلى أن تفجير السد سيؤدي إلى عواقب بيئية واقتصادية وتكنولوجية ضخمة على المنطقة، وأنه يعادل تأثير انفجار قنبلة نووية.

سكاي نيوز