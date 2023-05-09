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الثلاثاء، 09-05-2023 12:38 م

لاجئة تتسبب بإلغاء قرض 'مسهّل' لرجل ' في بريطانيا.. ماذا حصل؟

البنوك


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن أحد البنوك البريطانية رفض تمديد فترة قرض بشروط مسهلة لرجل، بعد أن علم أن لاجئة من أوكرانيا وابنتها يعيشان عنده.

وقال الصحيفة: "اعتبر البنك أن الرجل سيؤجر ملحق المنزل المخصص لإيواء اللاجئين، في المستقبل مقابل المال".

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وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه بعد اكتشاف منطقة سكنية مناسبة للإيجار، هدده أحد موظفي البنك بإلغاء القرض بشروط مسهلة، وفي هذه الحالة، سيتوجب على البريطاني دفع 9 آلاف جنيه إسترليني إضافية.

وأضافت أنه بعد نشر القصة، اعتذرت إدارة البنك ووعدت بإبقاء الشروط السابقة.

 

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