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الأحد، 07-01-2024 01:46 م

شاهد لحظة وفاة إمام مسجد إندونيسي أثناء سجوده بصلاة الفجر



الوكيل الإخباري - في مشهدٍ من حسن الخاتمة، كشف فيديو مؤثر عن لحظة وفاة إمام مسجد في إندونيسيا أثناء أداء صلاة الفجر، حين أصيب بأزمة قلبية ومات وهو ساجد.

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وبحسب صحيفة “تربيون نتورك” الإندونيسية، أصيب الإمام “أندي سيامسول بحري” بأزمة قلبية أثناء الصلاة، ولم ينتبه المصلّون إلى وفاته في البداية لأنهم كانوا ساجدين.

وبعد فترة وجيزة، لاحظ أحد المصلين وفاة الإمام، وتقدّم لاستئناف الصلاة.


ووصف رواد المسجد الإمام بحري بأنه كان شخصًا فاضلًا حافظًا للقرآن، واختار الله له حسن الخاتمة بالموت وهو ساجد.

 

 

 

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