شاهد ...لقطة مؤثرة توثّق مأساة الجفاف في كينيا

الوكيل الإخباري - تظهر صورة الزرافات الست، بأجسادها الهزيلة والمتشابكة، وهي ترقد على الأرض الجافة على شكل دوامة، حجم الدمار الذي خلّفه الجفاف في كينيا، تاركاً الناس والحيوانات يكافحون من أجل الغذاء والماء.

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وذكرت وكالة «جيتي ايماجيز» في تعليق على الصورة المحزنة التي التقطتها كاميرا المصور الصحافي، إد رام، أن الحيوانات كانت ضعيفة بالفعل ونفقت بعد أن علقت في الوحل، وكانت على ما يبدو تحاول الوصول إلى خزان قريب جفت مياهه تماماً.





المصدر - البيان