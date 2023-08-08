شاهد ما حدث لقطار في السويد بعد انهيار جسر للسكك الحديدية بسبب الأمطار

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الأشخاص بجروح؛ إثر خروج قطار عن مساره في شرق السويد؛ وذلك بعد انهيار جسر للسكك الحديدية جراء هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من مزيد من الفيضانات.

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تفاصيل الحادث

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الشرطة السويدية إن قطار الركاب الذي كان يقل نحو 120 شخصًا كان متجهًا إلى مدينة سوندسفال حين انحرفت اثنتان من عرباته الأربع قرب مدينة هوديكسفال.



وأضافت أنه بعد وصول الشرطة وأجهزة الإنقاذ إلى الموقع "تَبَين أن جسرًا للسكة الحديدية كان متضررًا جراء الأمطار الغزيرة قد انهار".



وجاء في بيان للشرطة: "حاليًا هناك ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، ولم تتضح خطورة إصاباتهم".



تحذيرات من الأرصاد الجوية

وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في السويد، قد أصدرت تحذيرات عدة الاثنين، ونبهت من هبوب رياح قوية ومن فيضانات وأمطار غزيرة في أنحاء عدة من البلاد جراء العاصفة "هانس" التي ضربت في نهاية الأسبوع.



وتتدرج تحذيرات الوكالة من "الصفراء" إلى "البرتقالية" وصولًا إلى "الحمراء"، وكانت قد أصدرت تحذيرات حمراء نبهت فيها من "تداعيات خطيرة جدًّا على المجتمع" جراء فيضانات ليومي الثلاثاء والأربعاء.



وأصدر المعهد النرويجي للأرصاد الجوية تحذيرًا مماثلا يوم الاثنين، نبّه فيه خصوصًا من "هطول أمطار شديدة الغزارة" في أنحاء من جنوب البلاد.



وجاء في تحذير المعهد أن "في أنحاء كثيرة، ستكون الأجواء من بين الأكثر حدة منذ نحو 25 عامًا".

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