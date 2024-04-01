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الإثنين، 01-04-2024 10:19 ص

شاهد موقف بطولي لشاب أنقذ طفلاً بطريقة مدهشة يشعل مواقع التواصل في السعودية

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الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل في السعودية مقطع فيديو يظهر إقدام سائق سيارة على صد مركبة أخرى كانت بطريقها لدهس طفل في مقطع فيديو وصفه نشطاء بـ"المدهش" و"البطولي".

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وأظهر مقطع الفيديو المتداول قائد السيارة "الشجاع" يقود سيارته البيضاء على شارع ويلمح طفلا يسير في منتصف الطريق وفي الوقت ذاته يرى سيارة رمادية اللون تسير بسرعة في الاتجاه ذاته ليقوم بالانعطاف فجأة إلى اليسار والاصطدام بالمركبة ويحرف مسارها للحيلولة دون إصابة الطفل. 


وأشاد النشطاء بهذا التصرف، ووصفوا ما قام به الشاب عبد الله بن مدلول العنزي بالعمل البطولي.

 

 

روسيا اليوم 

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