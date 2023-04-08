شاهد نجاة أب وأطفاله من الدهس وسط طريق عام في السعودية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو نجاة عائلة من التعرض لحادث سير وسط طريق عام في السعودية
وأظهر الفيديو أب وأطفاله الأربعة يعبرون طريق عام سيرا على الأقدام، وكادت تدهسهم سيارة.
وأبان الفيديو الرجل وأطفاله يقفون على جانب الطريق ويستعدون لعبور الطريق، وانتظروا حتى غادرت إحدى السيارات وأثناء عبورهم جاءت سيارة يقودها صاحبها بسرعة عالية، فدفع الأب أطفاله بينما كاد يتعثر وتدهسه السيارة غير أنه نجا وأطفاله في آخر لحظة.
نجاة عائلة من حادث وسط الطريق😰!— Gorgeous (@gorgeous4ew) April 7, 2023
pic.twitter.com/SGeyUigGWK
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