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الأحد، 26-03-2023 11:02 ص

شاهد لحظة وقوع حادث مروري ضخم في هونغ كونغ

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الوكيل الإخباري - اصطدمت أربع حافلات ركاب وشاحنة بالقرب من نفق في هونغ كونغ، يوم الجمعة، وأصيب نحو 87 شخصا بينهم أطفال . وكانت معظم الإصابات طفيفة.

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ووقع الحادث بعد ظهر اليوم بالقرب من مدخل نفق على طريق تسيونغ كوان أو في منطقة لام تين السكنية في كولون.


وقال كبير مفتشي الشرطة لي بوك كيت إن سيارة أجرة قامت “بتغيير مسارها بلا مبالاة” ولم تتمكن المركبات الأخرى من التوقف في الوقت المناسب، مما تسبب في الاصطدام.

 

 

 

سكاي نيوز 

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