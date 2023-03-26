شاهد لحظة وقوع حادث مروري ضخم في هونغ كونغ

الوكيل الإخباري - اصطدمت أربع حافلات ركاب وشاحنة بالقرب من نفق في هونغ كونغ، يوم الجمعة، وأصيب نحو 87 شخصا بينهم أطفال . وكانت معظم الإصابات طفيفة.

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ووقع الحادث بعد ظهر اليوم بالقرب من مدخل نفق على طريق تسيونغ كوان أو في منطقة لام تين السكنية في كولون.



وقال كبير مفتشي الشرطة لي بوك كيت إن سيارة أجرة قامت “بتغيير مسارها بلا مبالاة” ولم تتمكن المركبات الأخرى من التوقف في الوقت المناسب، مما تسبب في الاصطدام.

pic.twitter.com/UiK4PqOAtx A five-car pile-up near the Tseung Kwan O Tunnel in Hong Kong has left 87 people – including dozens of students – injured. The accident was caused by “careless lane changing” by a taxi driver, a police preliminary probe found. https://t.co/zRIQ8DucSV March 24, 2023

سكاي نيوز