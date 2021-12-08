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الأربعاء، 08-12-2021 10:08 ص

شاهد.. هذه 'أوضح صورة للشمس' يمكن التقاطها

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الوكيل الاخباري - يزعم مصور فوتوغرافي أنه التقط صورة للشمس وهي "أوضح صورة على الإطلاق" التقطها حتى الآن.

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ووضع أندرو مكارثي، طبقات من 150000 صورة فردية للشمس لنقل التفاصيل المذهلة المعقدة لأكبر نجم في النظام الشمسي.

 

ويحدد المصور، المعروف بـ @cosmic-background على "إنستغرام"، الفوهات الصغيرة والتموجات النارية التي تنبعث من الشمس، بالإضافة إلى توهج المساحة.

 


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" يمكن رؤية كل ذلك في الصورة النهائية الضخمة 300 ميغابكسل - 30 مرة أكبر من صورة الكاميرا القياسية 10 ميغابكسل.

وفي أكثر عرض مقرّب، يمكن رؤية الدوامات وأنماط مذهلة بالعين البشرية، إلى جانب البقع الشمسية الغامضة الداكنة.

 



وفي الواقع، تُقلب البقع الداكنة في الصور من خلال عملية التصوير، وهي مناطق مشرقة للغاية ذات طاقة عالية للنجم المحترق.

 


 

والعملية صعبة وتتطلب تلسكوبا متخصصا بفلترين، وذلك لمنع نشوب حريق وإصابة المصور بالعمى.


وقال أندرو، الذي يعيش في ولاية أريزونا: "لن أرى في الواقع كيف تبدو الصورة إلا بعد أن أنهي معالجتها، وكانت هذه صورة خاصة جدا.

 

ودائما ما أتحمس لتصوير الشمس، إنه أمر مثير للاهتمام حقا لأنه دائما ما يكون مختلفا.

 

ولإنشاء التكبير الشديد، استخدمت تلسكوبا معدلا. وهذه الصور مجتمعة سمحت لي برؤية الشمس بتفاصيل لا تصدق".

 

 

المصدر : العربية

 

 

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