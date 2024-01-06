شخص يسرق محطة وقود في اسبانيا

الوكيل الإخباري - قام شاب بسرقة محطة وقود في جنوب إسبانيا مع شريك له، بعدما حرص على دفع ثمن عبوة مشروبات غازية أخذها من الموقع قبل مغادرته مسرح الجريمة.

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والشاب، الذي لا يزال قاصراً، متهم بمهاجمة محطة وقود تقع بالقرب من مدينة ملقة في الأندلس، باستخدام مسدس مزيف.

كما قالت الشرطة الاسبانية في بيان إنه "بعد تهديد الموظفات، أخذ أموالاً من ماكينة الصراف الآلي تقرب قيمتها من 2000 يورو"، مضيفة أنه "من الغريب أنه قرر دفع ثمن عبوة الصودا التي حصل عليها من الموقع قبل أن يفر".



كذلك أردفت أنه تم التعرف على الشاب وشريكه المتهم بإعارته السلاح المزيف وتزويده بالتعليمات أثناء عملية السطو، وقُبض عليهما بعد 48 ساعة فقط من التحقيق.



وأثناء توقيفهما، قال أحد الشابين "بشكل عفوي للشرطة" إنه ينوي شراء دراجة نارية بالمال المسروق.

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