السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل مثيرة حول الاستيلاء على مسكوكات أثرية وذهبية وبيعها خارج الأردن

انخفاض معدل المواليد وتحذير من تأثيره على العالم

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

إغلاق مؤقت لطريق خدمات قناة الملك عبدالله من الأحد وحتى الاثنين المقبل

نقيب الألبسة: الخصومات على البضائع الشتوية أكثر نسبياً من المعتاد

الدفاع المدني: 919 حالة إسعافية الجمعة

ضريبة الدخل والمبيعات: نظام الفوترة لم يأتي لإقرار ضريبة

الدوريات الخارجية تسيطر على تسريب مادة البنزين من أحد صهاريج نقل

تقرير: الفضة بديل الذهب خلال سنوات الركود والتضخم

الوطني للأمن السيبراني يحذر من طلبات الصداقة على منصات التواصل - فيديو

السبت، 21-01-2023 12:01 م

شهامة شاب سوداني.. بترت يده لينقذ مصرية من الموت تحت القطار - صورة

_122622997_32154_w


الوكيل الإخباري - في مشهد بطولي وشهامة بالغة، قدم شاب سوداني أروع الأمثلة في التضحية والفداء وتعرضت يده للبتر من أجل إنقاذ سيدة مصرية من الموت دهسا أسفل القطار في محافظة أسيوط جنوب مصر.

وشهدت محطة قطارات أسيوط حيث توقف قطار القاهرة أسوان في المحطة، ونزلت إحدى السيدات وابنتها لشراء بعض الأطعمة من الرصيف المجاور وفجأة تحرك القطار فسارعت السيدة وابنتها للحاق به.

وتمكنت الابنة من الصعود بسرعة للقطار، فيما قام شاب سوداني كان ضمن الركاب بالإمساك بيد الأم ومحاولة صعودها للقطار الذي يسير بسرعة لكنها تعثرت وانزلقت يدها وسقطت في الأسفل.

وفوجئ الجميع بالشاب السوداني يقفز من القطار ويلقي بجسده على السيدة ويحاول إبعاد رأسها عن العجلات حتى مر القطار وسالت دماء الاثنين سويا وامتزجت ببعضها على القضبان.

اضافة اعلان

 

على الفور سارعت سيارات الإسعاف بالوصول لموقع الحادث وتم نقل السيدة والشاب إلى المستشفى حيث تعرضتا يد السيدة وقدمها للبتر فيما تعرضت يد الشاب السوداني للبتر أيضا.

 

وقال الشاب ويدعى أحمد المدثر لـ"العربية.نت" إنه كان موجودا داخل القطار القادم من القاهرة والمتجه إلى محافظة أسوان، وشاهد سيدة ونجلتها تخرجان من القطار أثناء توقفه في أسيوط، لشراء أطعمة ومشروبات من أحد الأكشاك بالمحطة، وأثناء ذلك تحرك القطار فهرولت السيدة وابنتها للحاق به، وأثناء محاولة الابنة الصعود قام بمساعدتها ونجح في ذلك، وحاول مساعدة السيدة لكن القطار بدأ يزيد من سرعته فانزلقت يدها وسقطت أسفله.

وأشار إلى أن ما فعله تصرف طبيعي، وموقف تفرضه الإنسانية، وأي شاب آخر كان في نفس موقفه سيتصرف نفس تصرفه حتى لو تعرض للموت.

 


 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (8)

فيديو- يزن الأسمر يتحدث عن آخر لحظات عزيز ويكشف سبب وفاته

13628118464_c2f8836771_b-compressed

'رجل عنكبوت' يقوم بوظيفة قاطع تذاكر في حافلة روسية - فيديو

275802_22_1589540253

بعمر الـ90... مسنَّة مصرية خاضت الامتحانات بكل ثقة - صور

YfjLv

البرازيل.. نحل يغزو طائرة ركاب ويتسبب بإلغاء الرحلة - فيديو

1440x810_cmsv2_c37ffdc2-2eca-5ca4-a285-e460346f14e6-6901286

شاهد ما فعله فيل مع امرأة هندية

19168108_303

بالفيديو ..ذئب يتنزه في إحدى الحدائق في السعودية

أخبار متعلقة
465

سقوط سيارة دفع رباعي على رضيع و3 سيدات في البرازيل - فيديو

تفسير-حلم-حريق-البيت-بدون-نار

الهند..عائلة تنجو بأعجوبة من الموت بعد إشعال ملثمين الحريق في منزلهم

112891788_mediaitem112891787

جندي ينقذ رجلاً كاد يسحقه قطار متحرك في الهند - فيديو