الهند..عائلة تنجو بأعجوبة من الموت بعد إشعال ملثمين الحريق في منزلهم

الوكيل الإخباري - أضرم 3 رجال ملثمين النار في منزل عائلي شمال شرق نيودلهي بينما كان أصحابه نائمين.

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وأفادت الشرطة الهندية بأن الأسرة تمكنت من الخروج من منزلهم لتجنب حدوث مأساة كبرى حيث نجوا بأعجوبة من الحريق.



وتبين عدد من الملثمين وهم يتجهون نحو منزل في ممر ضيق من المنطقة السكنية مع حاويات بداخلها مادة يبدو أنها بنزين.



وألقى الرجال المادة السائلة في جميع أنحاء المنزل، فيما ظهر آخر وهو يشعل أعواد الثقاب ويرميها على المنزل لإشعال النار.

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