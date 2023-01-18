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الأربعاء، 18-01-2023 03:37 م

سقوط سيارة دفع رباعي على رضيع و3 سيدات في البرازيل - فيديو

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الوكيل الإخباري - نجت ثلاث نساء برازيليات وطفل رضيع كان داخل عربة، من الموت بأعجوبة بعد أن سقطت سيارة دفع رباعي من مرآب للسيارات وتحطمت على بعد أقدام فقط منهم.

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وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة وهي تخترق الجدار فجأة وتسقط مباشرة قرب المجموعة في بلدة “بالنيريو كامبوريو” الساحلية جنوب البرازيل.


وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، يوم الثلاثاء، أن الحطام غطى المكان الذي كانت تقف فيه النساء، بينما شوهد السائق وهو يخرج من السيارة.


وأشارت الصحيفة إلى أن المارة هرعوا لمساعدة النساء، فيما نقلت إحداهن ،تبلغ من العمر 23 عامًا، إلى المستشفى بطائرة إسعاف بعد أن أصيبت في رأسها، وبكسور في حوضها وصدرها، مضيفة أن المرأة لا تزال في حالة خطيرة بالمستشفى.


السائق ادعى أن السيارة تعرضت لعطل ميكانيكي وأنه نتيجة لذلك انتهى به الأمر إلى فقدان السيطرة على المركبة واختراق الجدار في المرأب
وأوضحت إدارة الإطفاء المحلية في بيان أن المرأتين الأخريين والرضيع لم يحتاجوا إلى رعاية طبية، مشيرة إلى أن السائق الذي تم نقله أيضًا إلى المستشفى قال إن السيارة تعرضت لـ “عطل ميكانيكي”.


 

 

 

صدى البلد 

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