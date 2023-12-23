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السبت، 23-12-2023 09:47 ص

صدفة كشفت الكارثة.. فيديو يوثق رجلا هاجمه قرش وسط البحر في المكسيك

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الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو تم تصويره بالصدفة البحتة تفاصيل هجوم مميت لـ"سمكة قرش" أودى بحياة رجل سبعيني كان يسبح في مياه Ixtapa Zihuatanejo في المكسيك.

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وكان الكندي جوزيف بينينز، 76 عامًا، يسبح في 14 كانون الاول عندما عضه حيوان مفترس قضم معظم ساقه، فيما كانت سيدة تستمع بوقتها مع طفلتها على الشاطئ.

وتم تصوير الحادث المميت في خلفية مقطع فيديو لسيدة تدعى مارلين لوفيانو وهي تلعب مع ابنتها الصغيرة على الشاطئ.

كما أظهرت اللقطات المرعبة بينينز وهو يسبح ويلوح طلبا للمساعدة قبل أن يتم جره تحت الماء، وفقا لما ذكره موقع "نيويورك بوست".


وقالت لوفيانو التي صورت الفيديو بالصدفة: "كنا نستمتع بالصباح على الشاطئ، لكننا سمعنا شيئا ما في البحر"، مضيفة أنه بعد ذلك تم إنقاذ الرجل لكنه كان ينزف بشكل كبير.


كما أضافت "عندما أخرجوه من البحر، كان الجرح واضحا بالفعل. لقد لاحظت أنه لم يعد هناك أي دماء تخرج"، مبينة أنه نزف حتى الموت.

 

 

وتوفي الرجل بسبب نزيف الدم، بينما عولجت رفيقته التي تعرضت للعض من نفس المخلوق في المستشفى.

 

 

لبنان 24

 

 




 

 


 

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